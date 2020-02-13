На Полтавщині комп’ютеризували 100% медзакладів - Гончарук
Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram за результатами поїздки на Полтавщину.
“На Полтавщині вже 100% медзакладів автономізовано й комп’ютеризовано. Вони готові до укладення договорів із Національною службою здоров’я. Відповідно, готові й до другої ланки медреформи, яка стартує вже з 1 квітня”, - написав він.Олексій Гончарук відвідав Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги / Фото: Укрінформ
Також, за його словами, усі 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги в області перетворені на комунальні некомерційні підприємства та підключені до системи eHealth. Договори з НСЗУ теж підписано.
В області працює і перша в Україні сучасна диспетчерська служба, яка щодня приймає понад 1,7 тис. дзвінків від людей, зазначив Гончарук.
Він підкреслив, що в Полтавській області 8 із 10 людей уклали договори з сімейними лікарями.
“Принцип «гроші ходять за пацієнтом» працює - державні кошти спрямовуються на лікування людей та підвищення зарплати лікарям, а не на утримання стін та ліжок. У цифрах: зарплата лікарів первинної ланки у 2019 році зросла на 50-75% і становить 11-15 тис. грн, а у медичних сестер зросла на 30-50% і становить 7-9 тис. грн”, - наголосив Гончарук, додавши, що уряд продовжує працювати над підвищенням якості української медицини.
Також Гончарук ознайомився з роботою сучасної Центральної диспетчерської служби в Полтавській області, що запрацювала у вересні 2019-го року, назвавши її успішним прикладом медреформи.
«Центральна диспетчерська служба на Полтавщині — один із успішних прикладів пілоту в рамках медреформи. Це приклад того, як будуть працювати диспетчери по всій країні», - сказав Гончарук.
Диспетчери приймають дзвінки на «103» від людей по всій області. Всі вони мають медичну освіту — фельдшери. Є і лікарі, які працюють у 5 змін. Якщо людина потребує додаткової консультації, її перемикають на лікаря-консультанта, або на старшого лікаря. Щодня надходить понад 1,7 тис. дзвінків, із них понад 40% — консультативні.
Усього в Полтаві зараз працюють 145 карет швидкої допомоги, із них близько 100 щодня працюють у місті за викликами. Усі карети оснащені GPS-сигналами, а також електрокардіографами. Це такі телемедичні пристрої, які допомагають визначити порушення кровообігу в судинах на відстані. Так можна оперативно виявити інсульт чи інфаркт у людини.
«Просто в цифрах: якщо раніше ми втрачали кожну четверту людину із підозрою на інсульт — 25,5% через неправильне діагностування, тепер ця цифра зменшилась до 13,4%. Мета уряду на 2020-й рік — врятувати якомога більше життів наших людей. І Полтава своїм прикладом вже доводить, що скоротити смертність у декілька разів — реально», — наголосив Гончарук.
Він додав, що в Україні часто люди помирають через неправильну госпіталізацію та несвоєчасне діагностування. Серед причин раптової смерті переважають інсульт (200 тис. випадків у рік, смертність 20%) та інфаркт міокарда (50 тис. випадків, смертність 30%). Глава уряду наголосив, що така ситуація неприпустима і КМУ системно буде боротися з цим.