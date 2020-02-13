На Полтавщині комп’ютеризували 100% медзакладів - Гончарук

У Полтавській області в рамках підготовки до другого етапу медичної реформи автономізовано й комп’ютеризовано вже 100% медзакладів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram за результатами поїздки на Полтавщину.

“На Полтавщині вже 100% медзакладів автономізовано й комп’ютеризовано. Вони готові до укладення договорів із Національною службою здоров’я. Відповідно, готові й до другої ланки медреформи, яка стартує вже з 1 квітня”, - написав він.

Олексій Гончарук відвідав Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги / Фото: Укрінформ

Також, за його словами, усі 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги в області перетворені на комунальні некомерційні підприємства та підключені до системи eHealth. Договори з НСЗУ теж підписано.

В області працює і перша в Україні сучасна диспетчерська служба, яка щодня приймає понад 1,7 тис. дзвінків від людей, зазначив Гончарук.

Він підкреслив, що в Полтавській області 8 із 10 людей уклали договори з сімейними лікарями.

“Принцип «гроші ходять за пацієнтом» працює - державні кошти спрямовуються на лікування людей та підвищення зарплати лікарям, а не на утримання стін та ліжок. У цифрах: зарплата лікарів первинної ланки у 2019 році зросла на 50-75% і становить 11-15 тис. грн, а у медичних сестер зросла на 30-50% і становить 7-9 тис. грн”, - наголосив Гончарук, додавши, що уряд продовжує працювати над підвищенням якості української медицини.

Також Гончарук ознайомився з роботою сучасної Центральної диспетчерської служби в Полтавській області, що запрацювала у вересні 2019-го року, назвавши її успішним прикладом медреформи.