Українці з 1 квітня отримають безоплатний пакет медпослуг — Гончарук

Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба здоров’я України спільно з регіонами працюють над запуском з 1 квітня 2020 року програми медичних послуг.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час селекторної наради з керівниками ОДА, повідомляє Урядовий портал.

«Для повноцінного старту другої ланки медичної реформи до 31 січня всі області мали забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію медустанов. Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами. Повинні бути лікарі відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня», — сказав Гончарук.

За його словами, якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір з таким закладом, а отже, лікарня не отримає фінансування. В такому випадку гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада.

Повідомляється, що вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Найбільш проблемна область — Запорізька, де автономізація становить 85%. Наприклад, станом на 5 лютого всі ключові заклади обласного підпорядкування не автономізовані.

Водночас, за інформацією уряду, ситуація з рівнем комп’ютеризації та інформатизації закладів вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги дещо гірша.

Зокрема, п’ять областей виконали план комп’ютеризації тільки на половину - це Луганська (48%), Харківська (55%), Київська (55%), Сумська (56%), Запорізька (56%).

Тож глава уряду доручив керівникам цих областей вжити заходів для забезпечення комп’ютерною технікою закладів охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

Він також доручив керівникові Запорізької ОДА прискорити процес автономізації в області. А якщо заклади не встигнуть автономізуватися і не зможуть укласти договір з НСЗУ до 1 квітня, рекомендував місцевій владі до моменту укладання договору лікарень із НСЗУ забезпечити їх фінансування.

Програма медичних гарантій У 2020 році впроваджується гарантований пакет медичних послуг, включає первинну допомогу, екстрену, амбулаторно-поліклінічну — це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар, стаціонарну. Сюди ж входить паліативна медична допомога — обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом). Також ідеться про реабілітацію та медичну допомогу у зв'язку з пологами; реімбурсацію лікарських засобів.