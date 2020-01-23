Оприлюднили програму медгарантій — всього 27 пакетів

Національна служба здоров’я оприлюднила на своєму сайті 27 пакетів медичних послуг Програми медичних гарантій на 2020 рік.

Специфікації та умови закупівлі пакетів медичних послуг у 2020 році погоджені Міністерством охорони здоров'я 21 січня 2020 року, повідомляється на сайті НСЗУ.

Так, до Програми медичних гарантій увійшли первинна медична допомога, екстрена медична допомога, амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.

Читайте також: Програма медгарантій запрацює в Україні з 1 квітня

Крім того, погоджено такі пакети медпослуг:

Мамографія грудних залоз

Гістероскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)

Езофагогастродуоденоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)

Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)

Цистоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)

Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)

Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Медична допомога при гострому мозковому інсульті

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

Медична допомога при пологах

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

Психіатрична допомога дорослим та дітям

Діагностика та лікування дорослих та дітей із туберкульозом

Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини

Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

На Програму медичних гарантій у 2020 році виділено 72 млрд грн.