Назвали умови отримання безкоштовної допомоги в лікарнях “вторинки”

Для отримання з 1 квітня 2020 року безоплатної медичної допомоги в медзакладах вторинного рівня пацієнти мають укласти декларацію з лікарем "первинки" та отримати електронне направлення від нього або вузькопрофільного спеціаліста на лікування.

Про це в коментарі журналістам сказала керівник Департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для пацієнтів існують правила, яким чином вони можуть отримати цю допомогу. Перше - це укладення декларації з сімейним лікарем або терапевтом чи педіатром. Декларація для нас (НСЗУ — ред.) це вхід в систему, ми тоді ідентифікуємо пацієнта і бачимо, з яким лікарем він уклав декларацію, туди ми і сплачуємо кошти. Наступний етап — якщо пацієнт захоче отримати меддопомогу за рахунок держави, тобто безоплатну, звертатися на наступний рівень допомоги він має за електронним направленням. Електронне направлення може надати сімейний лікар, педіатр чи терапевт, або той фахівець, який направляє на госпіталізацію чи планове лікування. Це дві умови для пацієнта для отримання безоплатної допомоги”, - сказав Бойко.

За її словами, повний перелік медичних послуг в лікарнях, які безоплатно будуть надаватися пацієнтам, буде оприлюднений на сайті НСЗУ наприкінці лютого.

“Буде певний перелік медичних послуг, який пацієнт може отримати безоплатно. З цим переліком можна буде ознайомитися на сайті НСЗУ. Отримати його можна буде в клініках, які мають з НСЗУ контракт. Про це буде свідчити позначка на вході в клініку", - додала представник НСЗУ.

Вона нагадала, що реформа вторинної ланки стартує з 1 квітня 2020 року. Передбачається, що медзаклади вторинного рівня, спеціалізованої та високоспеціалізованої меддопомоги, які уклали контракт з Національною службою здоров'я, будуть отримувати кошти від НСЗУ за кожний пролікований випадок. За словами Бойко, існуватиме 27 різних видів контрактів відповідно до надання медичних послуг конкретним медзакладом.

Окремо вона наголосила, що НСЗУ буде сплачувати лікарням підвищений тариф за надання допомоги за чотирма пріоритетними напрямками.

“Це інфаркти, інсульти, допомога при пологах і неонатальна допомога. Ці пріоритети були вибрані тому, що в структурі смертності населення Україні саме в цих напрямках найбільша смертність. Тому за ці 4 послуги буде пріоритетний тариф. Ті клініки, які надають послуги з лікування інсульту , інфаркту, пологові будинки, і лікарні, які надають неонатальну допомогу, будуть отримувати підвищений тариф за надання цих послуг”, - сказала Бойко.