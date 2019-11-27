Програма медгарантій запрацює в Україні з 1 квітня

Уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня 2020 року, давши старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я.

Як повідомляє Урядовий портал, програма діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

«Держава вже оплачує медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта та отримує послуги безкоштовно. Лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплатню. Тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки, - зазначив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, для цього медичні заклади вторинного рівня повинні укласти договори з Національною службою здоров'я України. З 1 квітня програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги.

Згідно з рішенням уряду, з 1 січня 2020 року продовжується фінансування з держбюджету медичних послуг для надання первинної медичної допомоги. Продовжується програма «Доступні ліки», яка буде розширюватися.

Договори про медичне обслуговування населення медичні заклади укладають з Національною службою здоров'я України. Для цього вони повинні перетворитися на комунальні некомерційні підприємства, поставити комп'ютери та інформаційну медичну систему для підключення до національної системи електронного здоров'я eHealth.

Уряд також ухвалив рішення щодо запровадження госпітальних округів для того, щоб пацієнти мали доступ до якісної та спроможної мережі медичних закладів.

КМУ направив 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, перш за все на виплату заборгованості із зарплати лікарям. 233 млн грн виділять додатково на програму «Лікування за кордоном», яка дозволить відправити на трансплантацію за кордон 94 людини до кінця 2019 року.

Уряд ухвалив чотири державні стратегії у сфері громадського здоров'я, направлені на профілактику. Наприклад, щодо розвитку імунопрофілактики до 2022 року.

За словами міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької, завдання програми дій уряду досягти імунізації 95% населення. Тому стратегія буде направлена на визначення вичерпного переліку заходів, які необхідно першочергово здійснити для досягнення цієї мети.