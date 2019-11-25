Скалецька запевнила, що ідеологічних змін в роботі Нацслужби здоров'я не буде

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька подякувала голові НСЗУ Олегу Петренко за створення і налагодження роботи служби та вважає, що ідеологічних змін подальша робота НСЗУ не зазнає.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова", передає кореспондент Укрінформу.

"Багато було зроблено, тому я дуже вдячна за те що він (Олег Петренко - ред.) зробив, і нам потрібно рухатися власним напрямом прийняття своєчасних рішень, необхідно Програму медичних гарантій затвердити, розробити багато документів, щоб запустити роботу з лікарнями, для того, щоб лікарні могли підписати контракти своєчасно, щоб громадяни могли отримувати медичну допомогу", - сказала Скалецька.

Вона додала, що якихось ідеологічних змін щодо Програми медичних гарантій не відбудеться.

"Нам необхідно забезпечити за 72 млрд грн на наступний рік доступ в закладах охорони здоров'я до отримання допомоги. Я сподіваюся, що та команда (НСЗУ - ред.), яка залишається, ті працівники, які готували програму медичних гарантій, будуть продовжувати роботу. На цьому тижні у нас стоїть задача в уряді затвердити програму медичних гарантій, що ми й зробимо. Я переконана, що НСЗУ зробить все необхідне і ми запустимо через 4 місяці програму медичних гарантій", - сказала Скалецька.

Читайте також: Стефанишина закликає стати на захист медреформи

Вона також повідомила, що в НСЗУ буде призначений виконувач обов'язків голови, на цю посаду буде оголошений конкурс.

Як повідомляв Укрінформ, в понеділок 25 листопада голова Національної служби здоров'я Олег Петренко оголосив про свою відставку.

Фото: Ельдара Сарахмана / rozmova.wordpress.com