Скалецька запевнила, що ідеологічних змін в роботі Нацслужби здоров'я не буде
Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова", передає кореспондент Укрінформу.
"Багато було зроблено, тому я дуже вдячна за те що він (Олег Петренко - ред.) зробив, і нам потрібно рухатися власним напрямом прийняття своєчасних рішень, необхідно Програму медичних гарантій затвердити, розробити багато документів, щоб запустити роботу з лікарнями, для того, щоб лікарні могли підписати контракти своєчасно, щоб громадяни могли отримувати медичну допомогу", - сказала Скалецька.
Вона додала, що якихось ідеологічних змін щодо Програми медичних гарантій не відбудеться.
"Нам необхідно забезпечити за 72 млрд грн на наступний рік доступ в закладах охорони здоров'я до отримання допомоги. Я сподіваюся, що та команда (НСЗУ - ред.), яка залишається, ті працівники, які готували програму медичних гарантій, будуть продовжувати роботу. На цьому тижні у нас стоїть задача в уряді затвердити програму медичних гарантій, що ми й зробимо. Я переконана, що НСЗУ зробить все необхідне і ми запустимо через 4 місяці програму медичних гарантій", - сказала Скалецька.
Вона також повідомила, що в НСЗУ буде призначений виконувач обов'язків голови, на цю посаду буде оголошений конкурс.
Як повідомляв Укрінформ, в понеділок 25 листопада голова Національної служби здоров'я Олег Петренко оголосив про свою відставку.
Фото: Ельдара Сарахмана / rozmova.wordpress.com