Стефанишина закликає стати на захист медреформи

Стефанишина закликає стати на захист медреформи

Укрінформ
Нардеп Верховної Ради IX скликання від партії Голос Ольга Стефанишина закликала всіх небайдужих ставати на захист медреформи.

Про це вона написала у своєму Facebook, коментуючи ситуацію з відставкою голови Національної служби здоров’я України Олега Петренка.

"Це трагедія в першу чергу для всіх нас, друзі. Як пацієнтів України, які наступного року ризикують так і не побачити довгоочікувану реформу вторинної та третинної ланки. В країні не так багато людей, які беруться розгрібати Авгієві стайні, готові взяти на себе відповідальність, чесно і важко робити реформу і жертвують своїм здоров‘ям і часом для держави. Цих людей треба берегти і цінувати, а не думати, як у совєцькому союзі, що «нєзамєнімих нєт». Вони є! І Олег - саме такий", - переконана нардеп.

Читайте також: Голова Нацслужби здоров’я подав у відставку

Водночас міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook запевнила, що зміни та реформи у системі охорони здоров’я незворотні.

"Це одна із найважливіших реформ в країні, тому що вперше ми будуємо систему, в центрі якої стоять потреби простих людей. Зміни незворотні і так, це непростий шлях для всіх. Адже ми це робимо вперше", - наголосила вона.

Читайте також: Трансплантації, інсульти та інфаркти: Скалецька назвала пріоритети МОЗ у 2020 році

Скалецька додала, що команда НСЗУ залишається і буде далі працювати над трансформацією системи охорони здоров’я.

"Це найголовніше і найцінніше - фахівці, які вже працюють з закладами охорони здоров’я. Разом ми продовжуємо реалізовувати головну і незмінну цінність — забезпечити здоров'я українців", - переконана міністерка. 

Як раніше повідомляло агентство, голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко написав заяву про звільнення. Він наголосив, що його рішення продиктоване, в тому числі бажанням "дати новій політичній команді можливість зробити це інакше”.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-