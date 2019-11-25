Стефанишина закликає стати на захист медреформи

Нардеп Верховної Ради IX скликання від партії Голос Ольга Стефанишина закликала всіх небайдужих ставати на захист медреформи.

Про це вона написала у своєму Facebook, коментуючи ситуацію з відставкою голови Національної служби здоров’я України Олега Петренка.

"Це трагедія в першу чергу для всіх нас, друзі. Як пацієнтів України, які наступного року ризикують так і не побачити довгоочікувану реформу вторинної та третинної ланки. В країні не так багато людей, які беруться розгрібати Авгієві стайні, готові взяти на себе відповідальність, чесно і важко робити реформу і жертвують своїм здоров‘ям і часом для держави. Цих людей треба берегти і цінувати, а не думати, як у совєцькому союзі, що «нєзамєнімих нєт». Вони є! І Олег - саме такий", - переконана нардеп.

Водночас міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook запевнила, що зміни та реформи у системі охорони здоров’я незворотні.

"Це одна із найважливіших реформ в країні, тому що вперше ми будуємо систему, в центрі якої стоять потреби простих людей. Зміни незворотні і так, це непростий шлях для всіх. Адже ми це робимо вперше", - наголосила вона.

Скалецька додала, що команда НСЗУ залишається і буде далі працювати над трансформацією системи охорони здоров’я.

"Це найголовніше і найцінніше - фахівці, які вже працюють з закладами охорони здоров’я. Разом ми продовжуємо реалізовувати головну і незмінну цінність — забезпечити здоров'я українців", - переконана міністерка.

Як раніше повідомляло агентство, голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко написав заяву про звільнення. Він наголосив, що його рішення продиктоване, в тому числі бажанням "дати новій політичній команді можливість зробити це інакше”.