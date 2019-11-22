Трансплантації, інсульти та інфаркти: Скалецька назвала пріоритети МОЗ у 2020 році

У наступному році серед головних пріоритетів у галузі охорони здоров’я буде запуск системи трансплантації та реалізація програми медичних гарантій щодо лікування інфарктів, інсультів, неонатальної допомоги та допомоги при пологах в тих закладах, які укладають договір з НСЗУ.

Про це розповіла міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька на пресконференції у Житомирі, повідомляє Урядовий портал.

"До ключовий пріоритетів увійшли: запуск програми медичних гарантій; покращення сервісу надання медичних послуг; розроблення концепції страхової медицини; залучення інвестицій в систему охорони здоров’я; запуск системи трансплантації; реформа громадського здоров’я та епідемічна безпека; розбудова системи електронного здоров’я; запровадження лікарського самоврядування; запуск єдиного національного медичного закупівельника лікарських засобів та медичних виробів; розширення доступу до безкоштовних ліків, в т.ч. розширення програми Доступні ліки", - йдеться в повідомленні.

За словами Скалецької, принцип “Гроші за пацієнтом” у 2020 році буде поширено на всі рівні медичної допомоги.

"Це дозволить розвивати конкуренцію серед медичних закладів і боротьбу за пацієнта. Такий підхід дозволить покращити якість медичних послуг", - сказала міністр.

Також вона додала, що наразі МОЗ працює над розбудовою системи контролю якості безкоштовних для пацієнта медичних послуг.

"Наша мета – збільшити потік людей саме на рівень сімейної медицини. Адже у всьому цивілізованому світі 80% проблем із здоров’ям вирішують сімейні лікарі і лише 20% - займаються вузькі спеціалісти. В Україні ситуація – навпаки. До сімейників йдуть лише 25 %, а решта 75 % - відразу на рівень спеціалізованої допомоги. Такий підхід не дозволяє мати лікаря, який несе відповідальність за здоров’я людини на різних етапах його життя. Ми це змінюємо", - зазначила Скалецька.

З 1 квітня 2020 року стартує програма медичних гарантій. Це перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. До неї увійдуть реімбурсація лікарських засобів, послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації. У держбюджеті-2020 на фінансування програми медичних гарантій передбачено 72 млрд гривень.

За словами Скалецької, уже кілька місяців заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу готуються до переходу на нову систему фінансування, аби отримувати державні кошти від НСЗУ. Для цього вони повинні виконати перелік вимог: перетворення на комунальні некомерційні підприємства, комп’ютеризація закладів та наявність медичної інформаційної системи, яка забезпечить підключення до електронної системи охорони здоров’я.

Із 2020 року буде розширюватися програма безкоштовних або з невеликою доплатою медикаментів “Доступні ліки”. Зараз це медичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. На них у державному бюджеті закладено 2,1 млрд грн. У майбутньому програма розшириться додатковими препаратами, зокрема, інсулінами.

Одним із ключових напрямків роботи Міністерства охорони здоров’я у наступному році стане запуск системи трансплантації. А до кінця цього року необхідно створити відповідну нормативно-правову базу, яка розблокує можливість побудови системи трансплантації.

Серед першочергових завдань створення системи трансплантації — впровадження Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного; можливість за життя дати згоду на донорство після смерті, а також промоція професії трансплант-координаторів, навчання яких вже розпочалося.

Також важливий запуск «перехресного донорства», коли йде обмін органами між живими донорами, які не є рідними.

Окремим пунктом у пріоритетах МОЗ України на 2020 рік стоїть залучення інвестицій в систему охорони здоров’я.

«Ми всі розуміємо, що ніколи в держави не буде стільки коштів, щоб оновити лікарні та обладнання, розвивати клінічні дослідження та інше. А все це має дуже великий вплив на якість медичних послуг. Тому створення умов для заходу інвестицій у сферу, перемовини із потенційними інвесторами і пакування інвестиційних ініціатив у проєкти – теж на порядку денному МОЗ та уряду в цілому» - підсумувала Скалецька.

Міністр також підкреслила, що відповідно до ухваленого урядом бюджету на 2020 рік, система охорони здоров’я отримає 113,3 млрд грн, що на 13% більше від обсягу 2019 року. Але головна мета уряду та МОЗ України — не збільшувати бюджет, а створити умови для ефективного його використання, щоб кожна копійка працювала ефективно і для людей.