Голова Нацслужби здоров’я подав у відставку

Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко написав заяву про звільнення.

Про це повідомляється на сторінці НСЗУ у Facebook.

"Я сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров’я України. За власним бажанням. Сподіваюсь, найближчим часом уряд її підтримає. Причина - у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я. І це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання", - цитує НСЗУ Олега Петренка.

Він наголосив, що його рішення продиктоване в тому числі бажанням "дати новій політичній команді можливість зробити це інакше”.

Водночас Петренко підкреслив, що трансформація системи охорони здоров’я вже розпочалася, і не може бути зупинена.

Також, за його словами, повністю працездатною є Національна служба здоров'я.

"Національна служба здоров’я України зараз - це жива структура з впровадженими та налаштованими процесами на всіх рівнях, з людським обличчям та натхненим серцем. Це організація, яка здатна планувати та здійснювати задумане: первинка та реімбурсація тому живе підтвердження. Це потужна команда справжніх професіоналів, які розробили першу в Україні програму медичних гарантій. І які здатні втілити її в життя в повному обсязі у 2020 році. Так, це молода організація, але це вселяє надію, що вона ще може удосконалюватись і зростати", - заявив Петренко.

Він зазначив, що наразі первинна медична допомога повністю перейшла на нову модель фінансування, оновлена програма реімбурсації «Доступні ліки», всі процеси перейшли в електронну систему, розроблена Програма медичних гарантій з розрахунками, тарифами, пакетами послуг.

Також Петренко наголосив, що НСЗУ має бути єдиним національним стратегічним закупівельником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, з однаковими для усіх правилами та прозорим розподілом коштів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у березні 2018 року призначив на посаду голови НСЗУ Олега Петренка, який переміг у конкурсі.

Фото: facebook.com/nszu.ukr