До реформи готові 70% лікарень — Нацслужба здоров'я

В Україні автономізовано 70% спеціалізованих закладів охорони здоров’я - відтепер вони можуть укладати угоди з Національною службою здоров'я і отримувати фінансування напряму.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"В Україні триває трансформація системи охорони здоров'я. Первинна медична допомога вже півтора року працює за новою моделлю фінансування, у 2020 році - черга за спеціалізованими закладами. В Україні 70% таких закладів уже автономізовані. Понад 150 закладів уже зареєструвалися в електронній системі охорони здоров’я”, - сказав голова НСЗУ Олег Петренко.

Найбільше медзакладів автономізовано у Полтавській - 97,2 %, Вінницькій - 96,9 % та Харківській - 91,8% областях. У Києві автономізовано вже 93 спеціалізованих медичних заклади.

В НСЗУ зазначили, що автономізація лікарень є умовою отримання державних коштів, які виділені на Програму медичних гарантій. Щоб отримати це фінансування у 2020 році медзаклади повинні підписати договір з Національною службою здоров’я України. Державної субвенції на фінансування закладів спеціалізованої медичної допомоги у 2020 році не передбачається.

Ще однією важливою умовою для підписання договору з НСЗУ є комп’ютеризація закладу та його підключення до електронної системи охорони здоров’я. У рамках підготовки до впровадження Програми медичних гарантій комп’ютеризовано 31,54% спеціалізованих закладів

Найвищі показники щодо комп’ютеризації – на Полтавщині (81,69 %), Львівщині (64,64 %) та Вінниччині (62,6 %).

В електронній системі охорони здоров'я з 1 листопада 2019 року вже зареєструвалися 263 спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних заклади. Тут лідерами є Вінницька, Львівська та Одеська області.