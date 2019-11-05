За п'ять днів у системі E-health — вже 100 медзакладів “вторинки"

В Україні станом на 5 листопада понад 100 закладів спеціалізованої та високоспеціалізованої медицини вже зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я E-health .

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України на своїй сторінці у Facebook

“У 2020 році ми повністю відійдемо від утримання закладів охорони здоров’я та перейдемо до нової моделі фінансування. Гроші підуть за пацієнтом і до спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів. Одна з умов укладання договору з НСЗУ - реєстрація закладу в електронній системі охорони здоров’я. І те, з якою швидкістю заклади з’являються на електронній карті (а за останню добу в ЕСОЗ зареєстровано 55 закладів), свідчить про те, що вони чекають змін і готові до них”, - сказав голова НСЗУ Олег Петренко.

Серед областей лідерами за кількістю підключених спеціалізованих медичних закладів є: Львівська область - 17 закладів підключено у містах Львів, Золочів, Перемишляни; Запорізька область - 11 закладів підключено у місті Запоріжжя; Дніпропетровська область - 8 закладів підключено у містах Дніпро, Кам’янське, Нікополь.

Серед вже підключених закладів спеціалізованої медичної допомоги 89 працюють у місті; 7 - у селищах міського типу; 5 - в селі.

Як повідомлялося, із 2020 року в реформу системи охорони здоров’я вступають заклади вторинної ланки медичної допомоги - поліклініки, в яких працюють вузькі фахівці та лікарні. Медзаклади будуть отримувати кошти за кожного пролікованого пацієнта за визначеним тарифом у випадку укладеної з НСЗУ угоди.

Для укладення угоди медзаклади повинні пройти процес автономізації та підключитися до електронної системи охорони здоров'я.

Реєстрація спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів в електронній системі охорони здоров’я розпочалася 1 листопада.