Лікарні вже можуть реєструватися в електронній системі охорони здоров'я

З 1 листопада медичні заклади вторинного рівня вже можуть реєструватися в електронній системі охорони здоров'я.

Про це Укрінформу повідомили в Національній службі здоров'я.

"З 1 листопада для спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів стане доступним функціонал для реєстрації закладу в електронній системі охорони здоров’я. Це один з перших кроків після автономізації, який повинен зробити медичний заклад у рамках підготовки до роботи за договором з НСЗУ", - повідомили в Нацслужбі.

Аби скористатися функціоналом, заклад має обрати медичну інформаційну систему, яка б відповідала потребам та фінансовим можливостям закладу. Саме через неї всі дані закладу, його співробітників та пацієнтів будуть передаватись до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

Зараз в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), за даними НСЗУ, зареєстровані 1412 закладів з надання первинної медичної допомоги. Декларацію про вибір лікаря у ці заклади подали 28,68 млн пацієнтів, яких обслуговують понад 25 тис. сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів. В ЕСОЗ також зареєстровані 1132 аптечних заклади (7719 місць відпуску ліків), що мають договір про реімбурсацію з НСЗУ.

В НСЗУ нагадали, що всі кроки на шляху трансформації системи охорони здоров’я здійснюються через застосування електронних інструментів.

Наразі черга за спеціалізованими та високоспеціалізованими медичними закладами, оскільки у 2020 році Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі і єдиною можливістю отримати кошти від держави для медичних закладів буде договір з Національною службою здоров’я.