У Миколаєві відкрили унікальну модульну котельню, яка працює на біопаливі

У Миколаєві на території базового медичного коледжу відкрили унікальну модульну мобільну котельню потужністю 3 МВт, яка працює на біопаливі.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«1 листопада у Миколаєві відкрили нову модульну мобільну котельню потужністю 3 мегавати, яка працює на біопаливі. Унікальний об’єкт розташований на території базового медичного коледжу і постачає тепло не лише цьому закладу освіти, а й міській лікарні №3 (Дубки). Потужності в 3 МВт вистачить для опалення приміщень площею 30 тисяч кв. метрів. Реалізація даного інноваційного проєкту стала першим досвідом співпраці компанії ТОВ «ГрінТехно» з комунальним теплоенергетичним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго», - йдеться у повідомленні.

За словами директора компанії Степана Хоменка, це унікальна розробка миколаївських інженерів. В Україні відповідників на сьогодні не існує. Серед переваг мобільної котельні, перш за все те, що вона не потребує жодних приміщень, будівель тощо. Необхідна лише електрика та наявність водопостачання. Працює на пелетах, має повністю автономний режим. Керувати котельною можна дистанційно за допомогою мобільного додатку.

Ефективність альтернативної системи теплопостачання підтвердив директор базового медичного коледжу Сергій Губанов.

«Жодних порівнянь з тим, що було раніше. Ми не витрачаємо зайвої енергії, температура батарей така, як нам треба. Раніше діти взимку сиділи в приміщеннях вдягнені, це не дуже зручно. Тепер проблем з опаленням немає», - сказав керівник закладу.

Міський голова Олександр Сєнкевич назвав відкриття унікальної котельні кроком до енергетичної децентралізації.