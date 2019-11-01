"Зима близько": Гончарук обіцяє жорстко реагувати на затримку з опаленням

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що уряд жорстко реагуватиме на будь-який саботаж та затримку старту опалення в містах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд буде жорстко реагувати на будь-який саботаж та затримку старту опалення в містах", - заявив Гончарук.

За його словами, уряд зі свого боку зробив усе, щоб опалювальний сезон пройшов вчасно та без проблем. "Цього тижня я ще раз особисто перевірив готовність усіх газових сховищ до зими. У нас рекордні 21 тис. м куб газу, працюють одночасно усі 11 сховищ", - зазначив він.

Тепер вся відповідальність за тепло в домівках взимку в кожному конкретному місті - виключно на місцевій владі, наголосив Прем’єр-міністр.

За його даними, наразі три області ще мають борги перед Нафтогазом, і через це в деяких українських містах опалювальний сезон може початись з затримкою.

Гончарук повідомив, що доручив сьогодні на селекторній нараді очільникам Дніпропетровської, Львівської та Кіровоградської областей забезпечити у повному обсязі початок опалювального сезону.

"Чекаю на звіт за результатами зробленої роботи. Особисто триматиму на контролі це питання", - запевнив він.

Напередодні у Нафтогазі заявили, що опалювальний сезон у деяких населених пунктах Дніпропетровської області - під загрозою.