Одне місто не готове до опалювального сезону - Гончарук

Місто Новий Розділ у Львівській області не готове до старту опалювального сезону.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна готова до опалювального сезону. Єдине місце на сьогодні, яке мені відоме, на жаль, м. Новий Розділ. Це місто в Львівській області",- сказав Гончарук.

За його словами, нині міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак намагається вирішити цю проблему.