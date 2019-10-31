Уряд на вихідних погодить проєкт бюджету- Гончарук

Уряд на вихідних планує погодити проект закону про державний бюджет на наступний рік та внесе його на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас завтра та після завтра іще будуть наради, у тому числі із Президентом, тому остаточні цифри ми презентуємо на наступному тижні. Ми маємо намір на вихідних ухвалити остаточний проєкт бюджету , який будемо вносити у парламент",- сказав Гончарук.

За його словами , після цього уряд має намір провести широкі дискусії із народними депутатами щодо проєкту основного фінансового документу країни.

23 жовтня Гончарук повідомив про те, що уряд затвердив макроекономічний прогноз на 2020 рік і тепер готує проєкт державного бюджету до другого читання.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

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Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол.