У Нафтогазі поінформували, де на Дніпропетровщині під загрозою сезон опалення

Нафтогаз України застеріг мешканців деяких населених пунктів Дніпропетровської області про можливий зрив опалювального сезону через бездіяльність місцевої влади .

Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"НАК «Нафтогаз України» попереджає мешканців м. Дніпра, П'ятихатки, смт. Софіївка, с. Лихівка та с. Саксагань, яким постачають тепло підприємства КП «Дніпротеплоенерго»: ДП «Софіївкатеплоенерго», ДП «Східтеплоенерго» та ДП «Південьтепломережа», про можливий зрив початку опалювального сезону через бездіяльність місцевої влади", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що дані підприємства звернулись до Нафтогазу для укладання договорів постачання природного газу. Разом з цим вони використовують котельні, які раніше експлуатувались іншими суб’єктами господарської діяльності, які накопичили значні борги перед Нафтогазом за раніше використаний газ.

"Згідно з вимогами статті 22 Закону України «Про теплопостачання» ці підприємства зобов’язані були для укладання договору перевести на себе борги попередників. Однак тепловиробники категорично відмовляються виконувати вимоги законодавства", - зазначили у Нафтогазі.

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Перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома підкреслив, що ця проблема з’явилась не сьогодні, у місцевої влади було достатньо часу для вирішення питання із заборгованістю теплопостачальників.

"Нафтогаз неодноразово спостерігав ситуацію, коли виробники тепла накопичують заборгованість, а через рік ці «боргові ями» зникають разом з грошима , передавши котельні іншому щойно створеному підприємству. При цьому більшість таких підприємств діє під контролем представників місцевої влади. Така безвідповідальність перетворює населення на жертв недобросовісних підприємців і чиновників", – наголосив Перелома.

Як повідомлялося, урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства. Також підприємство має виконати хоча б одну з трьох умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій);

укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII;

погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.