Нафтогаз відреагував на дозвіл Данії будувати Nord Stream 2

НАК "Нафтогаз України" підтримає українських дипломатів у роботі із просування санкцій проти Nord Stream 2.

Так у Facebook прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв дозвіл на будівництво Nord Stream 2, що виданий Данією.

"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на якийсь час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини. Дієва протидія агресії в сьогоднішньому світі - санкції великих західних держав. Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку", - сказав Коболєв.

Читайте також: Данія видала дозвіл на будівництво Nord Stream 2

За його словам, для України ще важливішим стає завершення реформи ринку газу і повне впровадження європейського енергетичного законодавства в Україні.

"Це законодавство захищатиме нас так само, як захищає споживачів Євросоюзу. Зберігається значення арбітражних і судових проваджень між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС", - сказав Коболєв.

Як повідомлялося, енергетичне агентство Данії (ЕАД) видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу Nord Stream 2 на території данських територіальних вод у Балтійському морі.

Данія залишалася останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Читайте також: Експерт закликав до міжнародної консолідації у протидії Nord Stream 2

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина - більш як 1,2 тис. км.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.