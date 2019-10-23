Експерт закликав до міжнародної консолідації у протидії Nord Stream 2

Аби протистояти негативному впливу Росії у Європі, потрібна консолідація міжнародних зусиль, у тому числі на парламентському рівні.

З такою пропозицією виступив директор аналітичного центру «Європейські цінності» з Чехії Якуб Янда на міжнародній конференції «Путінський газопровід «Північний потік-2» і його справжня вартість для Європи» у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Необхідно, щоб кожний національний парламент, а також Європарламент створили відповідні комітети, які б досліджували негативний вплив Росії в Європі. Зокрема, парламенти в США та у Великій Британії мають такі комітети. Отже, це є парламентський вимір цієї роботи», - відзначив експерт.

Він особливо акцентував увагу на шкоді для довкілля, а також на політичній та економічній корупції, що пов'язані з російським газопроводом.

Іншим заходом, переконаний Янда, має бути консолідація міжнародних зусиль на рівні громадськості та експертів з метою впливу на політичну еліту, яка підтримує і просуває «Північний потік-2».

Як відомо, проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже наявним «Північним потоком». Його запланована потужність - 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.