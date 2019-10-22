На конференції у Страсбурзі розповіли про воєнну загрозу, яку несе Nord Stream 2

Російський газопровід «Північний потік-2» становить не лише економічну, а й воєнну загрозу для України.

Про це заявила народний депутат України Ольга Бєлькова на міжнародній конференції «Путінський газопровід «Північний потік-2» і його справжня вартість для Європи», що відбулася у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Північний потік-2» небезпечний не лише для України, а й для всієї Європи. Більше того, для нас він становить як економічну, так і військову загрозу», - зазначила Бєлькова.

За її словами, 40% експорту газу з РФ до Європи йде через Україну, і російське вторгнення в нашу країну зупинилося лише за 80 км від транзитних газопроводів.

«У разі реалізації «Північного потоку-2» та «Турецького потоку» РФ зможе повністю відмовитися від використання української ГТС та здійснити повномасштабне вторгнення до України», - заявила народний депутат.

Вона також констатувала, що будівництво цього газопроводу призведе до мілітаризації Балтійського моря, як це вже сталося у Чорному морі, де зросла військова напруженість через «Турецький потік».

Бєлькова нагадала учасникам конференції, що Україна «злізла з газової голки» Росії та вже понад 1400 днів не закуповує в неї газу.

«Північний потік-2» не створює альтернативних джерел постачання газу до ЄС. Навпаки – він закладає монопольну залежність Європи від постачання фактично одним маршрутом», - підсумувала Бєлькова.

Як відомо, проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже наявним «Північним потоком». Його запланована потужність - 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Будівництво морської ділянки «Турецького потоку» розпочалося 7 травня 2017 року. Ним опікується компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для внутрішнього турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.