Літак для евакуації українців вилетів до китайського Уханя

Наша країна отримала дозвіл на здійснення польоту спеціальним рейсом з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії на коронавірус, аби доставити українців, які знаходяться там, додому.

Літак спеціального рейсу вилетів із Києва о 2:50 ночі 19 лютого та повернеться до України 20 лютого о 8 ранку, повідомляє пресслужба Уряду.

"Ми повністю готові до процесу евакуації громадян та відправлення літака до Уханя. Команда, яка полетить до китайської провінції, пройшла відповідне навчання. Вони зможуть надавати допомогу згідно зі встановленими правилами епідемічної безпеки", – наголосила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Нагадаємо: на борт літака будуть допущені для евакуації тільки здорові громадяни, перевірку яких проведуть китайські та українські медичні працівники. Окрім цього, для надання медичної допомоги, якщо це буде необхідним, в літаку перебуватимуть кваліфіковані лікарі. Крім цього, кожен пасажир, який буде евакуйований українським літаком, до посадки підписуватиме добровільну згоду на проведення обсервації та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. У разі відмови людину не евакуюватимуть.

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Наразі фахівцями опрацьовуються 4 варіанти об’єктів у різних регіонах України.

Держсекретар МЗС Андрій Заяць повідомив, що до України будуть евакуйовані 49 українців і до 25 осіб іноземців (громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії).

"Іноземні громадяни будуть евакуйовані відповідно до норм міжнародної взаємодії та пройдуть обсервацію разом з українцями, а пізніше будуть відправлені до себе додому", – зазначив дипломат.

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У свою чергу Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що всі правоохоронні структури, зокрема МВС, Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС готові до виконання своїх завдань за призначенням, починаючи з зустрічі, супроводу, забезпечення охорони місця проведення обсервації.

"В районі цього місця буде розгорнутий оперативний штаб, який буде координувати дії всіх органів, залучених до заходів із забезпечення обсервації", – додав він.

Як повідомлялось, рейс для евакуації громадян з Уханя переносився кілька раз.