Скалецька назвала основний критерій при виборі місця карантину евакуйованих з Китаю

Міністерство охорони здоров'ї при виборі місця карантину громадян, евакуйованих з китайського Уханя, послуговувалося передусім критеріями епідемічної безпеки.

Про це заявила на брифінгу керівник МОЗ Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вимога була перша і ключова — епідемічна безпека для перебування осіб в закладі і епідемічна безпека для оточуючого середовища, населених пунктів і громадян України. Це є ключовий фактор... На сьогодні ми таких об'єктів досі багато аналізували і аналізуємо надалі”, - сказала Скалецька.

За її словами, другим питання є забезпечення комфорту. "Ми розуміємо, що поміщаємо осіб на 14 днів у приміщення, в якому вони будуть обмежені в пересуванні. І також було досить складно знайти в поєднанні цих двох факторів", - сказала міністр.

Нарешті, третій чинник - це можливість гарантувати безпеку і охорону цього об’єкту правоохоронними органами.

Скалецька наголосила, що вже проаналізовано близько 100 об'єктів, і ця робота триває, аби "мати запасні варіанти".

“Ми вивчаємо ще кілька варіантів, оскільки готовність їх буде визначена на момент прильоту (літака з вакуйованими - ред.). Кожен з них ще перебуває у процесі підготовки, скажімо так, в процесі вивчення всіх епідемічних безпек”, - уточнила керівник МОЗ, додавши, що йдеться про 14 закладів.

За її словами, цей аналіз відбувається за участю епідеміологів.

Водночас, на запитання, чи встигне МОЗ до прибуття літака з Китаю визначити такі об’єкти, Скалецька запевнила: “Встигнемо”.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, має прибути в Україну близько 8 години ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження COVID-19 не зафіксовано.