Евакуйовані з Китаю іноземці пройдуть такий самий карантин — МОЗ

Іноземні громадяни, які будуть евакуйовані з Китаю українським літаком, пройдуть такий самий період ізоляції, як українці.

Про це на брифінгу сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з міжнародною практикою евакуації і встановленими рекомендаціями ВООЗ, всі особи, які евакуйовуються, мають доправлятися всі в одне місце, вони не можуть бути розділені на різні локації. І на сьогодні ми говоримо про те, що вони мають дотримуватися однакових правил ізоляції. І лише після закінчення цього періоду вони, згідно з координацією МЗС, будуть відправлені до себе додому”, - сказала Скалецька.

Як додав держсекретар МЗС Андрій Заяць, разом з українцями будуть евакуйовані громадяни 7 країн.

“Серед тих іноземців, уряди яких звернулися до України про надання допомоги в евакуації, - громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Коста-Рики, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії”, - сказав Заяць.

Він пояснив, що це усталена міжнародна практика, коли країни в ситуаціях, що потребують евакуації громадян, звертаються одна до одної по допомогу. Україна неодноразово надавала допомогу в евакуації громадян інших країн, наприклад, коли у Лівії розпочалася громадянська війна. Так само неодноразово Київ звертався до інших урядів з проханням допомогти з евакуацією наших громадян, напркилад, після початку війни у Сирії.

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Як повідомлялося, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.