МВС готове до всіх заходів для обсервації евакуйованих з Уханя
Про це на брифінгу заявив голова ДСНС України Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Всі структури МВС, зокрема це Національна поліція, Національна гвардія, служба з надзвичанйих ситуацій готові для виконання своїх завдань за призначенням, починаючи із зустрічі, забезпечення супроводу і забезпечення охорони місця проведення обсервації. Крім того, в районі цього місця буде розгорнутий оперативний штаб, який координуватиме дії всіх органів, залучених до обсервації”, - сказав Чечоткін.
Він наголосив, що точна кількість українців, які евакуюються з Уханю, буде відома тільки після того, як відбудеться посадка на літак.
Голова ДСНС також додав, що буде залучено 33 співробітники служби з надзвичайних ситуацій і 12 одиниць спеціальної техніки.
Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого.
За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.