МВС готове до всіх заходів для обсервації евакуйованих з Уханя

Структури МВС готові для забезпечення всіх необхідних заходів для обсервації громадян, евакуйованих із Китаю.

Про це на брифінгу заявив голова ДСНС України Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі структури МВС, зокрема це Національна поліція, Національна гвардія, служба з надзвичанйих ситуацій готові для виконання своїх завдань за призначенням, починаючи із зустрічі, забезпечення супроводу і забезпечення охорони місця проведення обсервації. Крім того, в районі цього місця буде розгорнутий оперативний штаб, який координуватиме дії всіх органів, залучених до обсервації”, - сказав Чечоткін.

Він наголосив, що точна кількість українців, які евакуюються з Уханю, буде відома тільки після того, як відбудеться посадка на літак.

Голова ДСНС також додав, що буде залучено 33 співробітники служби з надзвичайних ситуацій і 12 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого.

За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.