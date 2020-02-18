Українці з Уханя 20 лютого прилетять у "Бориспіль"

Літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого.

Про це на брифінгу розповів генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми тільки сьогодні вранці отримали дозвіл від Китайської Народної Республіки, в якому зазначено, що час прибуття літака не може бути раніше ніж 22 година за місцевим часом. Тобто, ми змушені змінити рейс на три години пізніше, літак вилетить з Києва о 2 годині 50 хв. Прибуття літака в четвер 20 лютого залишається, як було - восьма ранку”, - сказав Хайнацький.

Він наголосив, що було відібрано три екіпажі, які працюватимуть на цьому рейсі, - це 17 осіб. Усі вони є добровольцями. Рейс виконуватиметься через Алмати (Казахстан).

Хайнацький додав, що були зпроведені всі необхідні підготовчі заходи, зокрема, передбачено спеціальне обслуговування пасажирів, і хоч екіпаж буде максимально відділений від пасажирів, це не позначиться на їх забезпеченні всім необхідним.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що за даними МВС, український літак забере з Уханя 49 громадян України і близько 25 іноземців.

За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.