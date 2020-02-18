Коронавірус у Китаї обмежив свободу пересування 780 мільйонів осіб — CNN

У Китаї через коронавірус в умовах обмежень на свободу пересування перебувають близько 780 мільйонів людей.

Такі дані наводить CNN.

«…Близько 780 мільйонів людей все ще живуть в умовах тих чи інших обмежень на пересування, включаючи всю провінцію Хубей, північно-східну провінцію Ляонін і два найважливіші міста Китаю - Пекін і Шанхай», - йдеться у повідомленні.

Найсуворіші заходи застосовуються в чотирьох містах провінції Хубей, яка є епіцентром спалаху коронавірусу. У містах Ухань, Хуанганг, Шиян та Сяоган повністю обмежено пересування людей. Жителі цих міст щодня отримують предмети першої необхідності від районних і громадських комітетів, оскільки їм заборонено залишати свої будинки.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на понеділок, 17 лютого, 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено.

Від початку спалаху захворювання у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисячі хворих.

Також, за інформацією CNN, від коронавірусу вранці 18 лютого помер директор однієї з найбільних лікарень китайського міста Ухань Лю Чжимін.

Він був нейрохірургом і став першим директором лікарні, який помер внаслідок епідемії коронавірусу, яка почалася в місті Ухань наприкінці 2019 року.

фото: АА