МОЗ визначив місця обсервації, в яких можуть розмістити евакуйованих з Уханя

Місця готові для того, щоб, в залежності від кількості громадян, які будуть евакуйовані, вибрати для них найбільш відповідні.

Про це під час брифінгу перед вильотом літака компанії Sky Up повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми знайшли чотири безпечних місця, готових для того, щоб в залежності від кількості громадян, які будуть на борту, вибрати найбільш для них відповідні. Місце безпечні як для українських громадян, які будуть евакуйовані, так і для всіх інших українців", - сказала Скалецька.

Вона не уточнила де саме розташовані місця обсервації, зауваживши, що їх не розкривають з міркувань безпеки.

Скалецька ще раз нагадала, що евакуйовувати будуть здорових громадян, і наголосила на важливості правдивої інформації та запобіганню поширенню паніки.

"Ми очікуємо що в четвер о 8 ранку ми будемо бачити українців, які чекали що ми їх заберемо. Всі заходи безпеки погоджені та відповідають міжнародним стандартам і міжнародній практиці", - сказала Скалецька.

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Як додав на брифінгу гендиректор компанії Sky Up Євген Хайнацький, необхідне харчування для пасажирів буде на борту літака з України.

"Буде надаватися харчування, яке ми забираємо з Борисполя, додаткових послуг в Ухані не передбачено. Вважаємо, що рейс буде безпечним для громадян", - сказав Хайнацький.

Як раніше повідомляло агентство, літак Boeing 737-700 NG вилетить з Борисполя в ніч з 18 на 19 лютого до Алмати (Казахстан), звідки вже направиться до Уханя. В ніч з 19 на 20 лютого літак відправиться в Україну й о 8 ранку має приземлитися у Борисполі.

Місця, де знаходитимуться евакуйовані, охоронятимуть підрозділи Національної гвардії.