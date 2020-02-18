МОЗ визначив місця обсервації, в яких можуть розмістити евакуйованих з Уханя
Про це під час брифінгу перед вильотом літака компанії Sky Up повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми знайшли чотири безпечних місця, готових для того, щоб в залежності від кількості громадян, які будуть на борту, вибрати найбільш для них відповідні. Місце безпечні як для українських громадян, які будуть евакуйовані, так і для всіх інших українців", - сказала Скалецька.
Вона не уточнила де саме розташовані місця обсервації, зауваживши, що їх не розкривають з міркувань безпеки.
Скалецька ще раз нагадала, що евакуйовувати будуть здорових громадян, і наголосила на важливості правдивої інформації та запобіганню поширенню паніки.
"Ми очікуємо що в четвер о 8 ранку ми будемо бачити українців, які чекали що ми їх заберемо. Всі заходи безпеки погоджені та відповідають міжнародним стандартам і міжнародній практиці", - сказала Скалецька.
Як додав на брифінгу гендиректор компанії Sky Up Євген Хайнацький, необхідне харчування для пасажирів буде на борту літака з України.
"Буде надаватися харчування, яке ми забираємо з Борисполя, додаткових послуг в Ухані не передбачено. Вважаємо, що рейс буде безпечним для громадян", - сказав Хайнацький.
Як раніше повідомляло агентство, літак Boeing 737-700 NG вилетить з Борисполя в ніч з 18 на 19 лютого до Алмати (Казахстан), звідки вже направиться до Уханя. В ніч з 19 на 20 лютого літак відправиться в Україну й о 8 ранку має приземлитися у Борисполі.
Місця, де знаходитимуться евакуйовані, охоронятимуть підрозділи Національної гвардії.