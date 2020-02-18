У "Борисполі" показали літак, який забере українців з Китаю

В аеропорту “Бориспіль” вже підготували до вильоту літак, який забере з Китаю українських громадян.

Про це розповіли на брифінгу МОЗ в аеропорту Бориспіль, передає Еспресо.TV.

“Екіпаж літака готовий, проінструктований, все необхідне є на борту. Завтра літак забере на свій борт українських громадян. Разом з вами ми їх зустрінемо. Я хочу попросити доносити правдиву інформацію і не сіяти паніку", - наголосила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Як раніше повідомляло агентство, літак Boeing 737-700 NG вилетить з Борисполя в ніч з 18 на 19 лютого до Алмати (Казахстан), звідки вже направиться до Уханя. В ніч з 19 на 20 лютого літак відправиться в Україну й о 8 ранку має приземлитися у Борисполі.

Місця, де знаходитимуться евакуйовані, охоронятимуть підрозділи Національної гвардії.