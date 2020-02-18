Аваков розповів про режим обсервації для евакуйованих з міста Ухань

В місці обсервації громадян, евакуйованих з міста Ухань, буде розгорнутий штаб Національної гвардії та сил ДСНС.

Про та інші заходи безпеки при евакуації українських громадян це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Буде розгорнутий штаб Національної гвардії та ДСНС, всі ці сили будуть знаходитися безпосередньо біля лагеря, для того, щоб створити коло охорони... Тут продумана вся процедура і повний контроль",- сказав Аваков.

Також, за його словами, відходи з місця обсервації будуть збиратися та утилізуватися по спеціальній процедурі, відходи каналізації будуть проходити знезараження і не будуть потрапляти в загальні стоки. Всі співробітники, які будуть спілкуватися під час карантину, з евакуйованими громадянами, також будуть забезпечені засобами захисту, зокрема захисними костюмами.

Аваков розповів, що в Ухані, до місця посадки українців доставить влада Китаю, перед посадкою всім буде проведено вимірювання температури, огляд. Тих, у кого температура буде перевищувати 37,2, не допустять на борт літака, вони у супроводі українського консула будуть переміщені до лікарні, де за ними встановлять медичне спостереження.

В літаку українців будуть супроводжувати два лікарі, медсестра, поліціянт та військовослужбовець, які також по прибуттю в Україну будуть ізольовані в місці обсервації протягом 14 днів разом з екіпажем літака.

"Це все ті люди, які забезпечать порядок і перехід цієї функції, вони також будуть на літаку і прилетять до України, і потім в карантин, вони погодилися на це добровільно",- сказав Аваков.

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В літаку пасажирам видадуть засоби захисту, гігієни, харчування, маски, які за час польоту будуть змінюватися три рази. Екіпаж та супровідні особи, а також водії автобуса, який після приземлення літака відвезе пасажирів в місце обсервації, будуть забезпечені спеціальними захисними костюмами.

Аваков повідомив, що літак прибуде в один з аеропортів, в залежності від того, яке місце обсервації буде визначено. Наразі є кілька резервних варіантів розміщення евакуйованих громадян. Після висадки пасажирів літак пройде дезінфекцію впритул до заміни фільтрів.Всі відходи - фільтри, серветки, залишки іжї, тощо будуть зібрані в спеціальні місткості та спалені.

Після завершення14-денного карантину, за словами Авакова, громадяни за спеціальною процедурою, за дозволом медиків будуть відпущені додому, після чого приміщення, де вони перебували, також пройде дезінфекцію.

Фото: АА