У Житомирі працівників китайської компанії відправили на карантин

Працівники китайської компанії, яка будує об’їзну автодорогу в Житомирі, перебувають на карантині у боксах на підприємстві.

Про це йдеться у сюжеті UA:Житомир.

"Усі дев’ятеро співробітників, які повернулися з Китаю після святкування Нового року, нині перебуватимуть на карантині й житимуть весь цей час у боксах на підприємстві", - повідомляється у сюжеті.

Як зауважила лікарка підприємства Марина Александрова, всім, хто повертається, міряють температуру і запитують, чи не контактували з хворими, чи не хворіли їхні рідні.

Александрова каже, що на здоров’я вони не скаржилися і приїхали з провінції, яка знаходиться далеко від епіцентру коронавірусу. Найближчим часом мають приїхати ще троє китайських будівельників.

Тричі на день китайцям міряють температуру, харчування залишають біля кімнат, де вони живуть, а двері, які вони зачинили, потім обробляють.

"Їх сьогодні оглянули медичні працівники із Житомирської центральної районної лікарні. Ситуація доповідається двічі на день до нашого управління охорони здоров’я. Причин для паніки жодних немає", - додав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Як повідомляв Укрінформ, працівників китайської компанії, яка будує об’їзну автодорогу в Житомирі, вирішили відправити на двотижневий карантин, аби запобігти загрозі поширення коронавірусу.

Реконструкцію міжнародного шляху М-06 Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево й Ужгород) в Житомирській області проводить з 2018 року підрядна організація Sinohydro Corporation Limited (КНР).

За даними Державної міграційної служби, до виїзду за кордон, на об’єкті працювали близько 40 працівників з КНР.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.

Станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків інфікування коронавірусом (Covid-19), з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

Фото: UA:Житомир