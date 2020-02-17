Українця з Diamond Princess завтра мають виписати з лікарні – Пристайко

Одного з двох українців з круїзного лайнера Diamond Princess, інфікованих коронавірусом COVID-19, мають завтра виписати з лікарні.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Двоє наших громадян з 25 членів екіпажу, які знаходилися на кораблі, зараз лікуються у військовому госпіталі. Востаннє наші консули зв’язувалися з лікарями 13 лютого. За їхньою інформацією, один громадянин почувається нормально, другого, скоріш за все взагалі випишуть завтра", - сказав Пристайко.

Він додав, що після того, як це відбудеться, буде радий повідомити українцям, що навіть ті наші люди, що були на круїзному лайнері, перебувають у безпеці.

Як повідомлялося, на борту Diamond Princess, яка зараз стоїть на карантині, перебували близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, у тому числі, 25 українців. Наразі відомо про двох українців, у яких підтвердили інфікування коронавірусом COVID-2019.