Україна та Японія провели другий раунд кіберконсультацій

Україна та Японія визначили сфери майбутньої співпраці у галузі кібербезпеки та висловили готовність до посилення двостороннього співробітництва щодо боротьби з кіберзагрозами.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Японії за результатами другого раунду українсько-японських кіберконсультацій, який відбувся в Токіо.

"Сторони обмінялися думками щодо сучасної ситуації у кіберпросторі та конкретних заходів у галузі кібербезпеки, а також визначили майбутні сфери співпраці. Україна та Японія вкотре підтвердили свою відданість політиці сприяння побудові відкритого, операційно сумісного, надійного та безпечного кіберпростору, а також висловили готовність до посилення двостороннього співробітництва у галузі кібербезпеки щодо боротьби з кіберзагрозами, що викликають взаємне занепокоєння", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, з української сторони в консультаціях взяли участь заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Демедюк, заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, представники відповідних міністерств та відомств. Японську сторону представляв заступник помічника міністра з питань зовнішньої політики, посол з питань політики у сферах міжнародної та кібернетичної безпеки Такесі Акахорі, представники відповідних міністерств та відомств.