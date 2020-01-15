Євросоюз запускає два проєкти з кіберзахисту
Повідомлення про це оприлюднено на сайті Європейської комісії.
«Грант у 2 мільйони євро в рамках Європейського механізму взаємодії (CEF) буде наданий для проєкту з поліпшення співпраці між оперативними групами з реагування на комп’ютерні інциденти в країнах ЄС. У цьому контексті, центри з оповіщення та реагування на кібернетичні інциденти у Польщі, Австрії, Естонії та Люксембурзі будуть тісно співпрацювати з Агентством ЄС з кібербезпеки для створення спільної платформи з протидії таким ризикам», - йдеться у повідомленні.
Другий проєкт вартістю у 1,5 млн євро спрямований на вдосконалення системи обміну інформацією та аналітичними матеріалами між центрами з протидії кібернетичним загрозам в різних країнах ЄС. Такий обмін має сприяти створенню безпекової мережі, яка буде здатною надавати послуги з убезпечення та стійкості критично важливої інфраструктури, включаючи системи охорони здоров'я, водопостачання, транспорту та цифрових мереж.
Усього для діяльності ЄС інвестує суму більше 60 мільйонів євро для фінансування різних програм із зміцнення спроможностей Євросоюзу в галузі кібернетичної безпеки та транскордонної співпраці у цьому сенсі.