Євросоюз запускає два проєкти з кіберзахисту

Європейська комісія у середу оголосила про започаткування двох нових проєктів, метою яких є координація зусиль країн-членів у протидії загрозам у кібернетичному просторі та організація обміну інформацією щодо існуючих ризиків та інцидентів.

Повідомлення про це оприлюднено на сайті Європейської комісії.

«Грант у 2 мільйони євро в рамках Європейського механізму взаємодії (CEF) буде наданий для проєкту з поліпшення співпраці між оперативними групами з реагування на комп’ютерні інциденти в країнах ЄС. У цьому контексті, центри з оповіщення та реагування на кібернетичні інциденти у Польщі, Австрії, Естонії та Люксембурзі будуть тісно співпрацювати з Агентством ЄС з кібербезпеки для створення спільної платформи з протидії таким ризикам», - йдеться у повідомленні.

Другий проєкт вартістю у 1,5 млн євро спрямований на вдосконалення системи обміну інформацією та аналітичними матеріалами між центрами з протидії кібернетичним загрозам в різних країнах ЄС. Такий обмін має сприяти створенню безпекової мережі, яка буде здатною надавати послуги з убезпечення та стійкості критично важливої інфраструктури, включаючи системи охорони здоров'я, водопостачання, транспорту та цифрових мереж.

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Усього для діяльності ЄС інвестує суму більше 60 мільйонів євро для фінансування різних програм із зміцнення спроможностей Євросоюзу в галузі кібернетичної безпеки та транскордонної співпраці у цьому сенсі.