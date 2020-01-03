На кіберзахист ЦВК цьогоріч виділять близько 10 мільйонів

Близько 10 мільйонів гривень планується витратити цього року на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії та понад сім мільйонів гривень — кіберзахисту Державного реєстру виборців.

Про це розповів голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю інтернет-виданню “Лівий берег”.

“У наступному році (у 2020 році — ред.) для забезпечення кіберзахисту Реєстру (Держреєстру виборців — ред.) планується витратити більше семи мільйонів. Окрім того, на 2020 рік на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК заплановано близько десяти мільйонів гривень”, - зазначив він.

Водночас Діденко нагадав, що на кінець 2018-го та протягом 2019 року на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК витрачено майже 30 мільйонів гривень.

Крім того, за його словами, для посилення захищеності автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» в 2019 році пішло більше 9,5 мільйонів гривень.

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“Система кіберзахисту – це живий організм, вона постійно вдосконалюється. Це безкінечний процес і в нас у цьому плані відбуваються постійні закупівлі та оновлення як апаратних засобів, тобто техніки, так і програмного забезпечення. Світ розвивається, технології розвиваються”, - підкреслив голова ЦВК.