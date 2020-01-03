На кіберзахист ЦВК цьогоріч виділять близько 10 мільйонів

На кіберзахист ЦВК цьогоріч виділять близько 10 мільйонів

Укрінформ
Близько 10 мільйонів гривень планується витратити цього року на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії та понад сім мільйонів гривень — кіберзахисту Державного реєстру виборців.

Про це розповів голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю інтернет-виданню “Лівий берег”.

“У наступному році (у 2020 році — ред.) для забезпечення кіберзахисту Реєстру (Держреєстру виборців — ред.) планується витратити більше семи мільйонів. Окрім того, на 2020 рік на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК заплановано близько десяти мільйонів гривень”, - зазначив він.

Водночас Діденко нагадав, що на кінець 2018-го та протягом 2019 року на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК витрачено майже 30 мільйонів гривень.

Крім того, за його словами, для посилення захищеності автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» в 2019 році пішло більше 9,5 мільйонів гривень.

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“Система кіберзахисту – це живий організм, вона постійно вдосконалюється. Це безкінечний процес і в нас у цьому плані відбуваються постійні закупівлі та оновлення як апаратних засобів, тобто техніки, так і програмного забезпечення. Світ розвивається, технології розвиваються”, - підкреслив голова ЦВК.

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