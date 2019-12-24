Урядова команда посіла четверте місце на міжнародних навчаннях з кібербезпеки

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події посіла четверте місце на міжнародних навчаннях з кібербезпеки.

Про це повідомляється на сайті Спеціалізованого структурного підрозділу Державного центру кіберзахисту України CERT-UA.

"Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA посіли 4 місце на міжнародних навчаннях з кібербезпеки Cyber Shield 2019, які проводилися в Анкарі, Туреччина, 19-20 грудня 2019 року за підтримки Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, Управління інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини та Міжнародного союзу телекомунікацій(ITU)", - йдеться в повідомленні.

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Всього на навчаннях було представлено 19 команд, що представляли 16 країн Європи, Близького Сходу та Азії. Навчання Cyber Shield 2019 проходили у вигляді змагань. Кожна команда контролювала свою мережу, яка імітувала мережу організації, на яку здійснювалися кібератаки. Бали нараховувались по 3 показникам: виявлення кібератак та усунення їх наслідків; доступність публічних сервісів організації та блокування доступу до приватних сервісів організації.

Найвищі сходинки за підсумками змагань посіли команди Іспанії та Туреччини.

"Зазначенні навчання пропонують унікальну можливість взяти участь у численних технічних заходах із кібербезпеки", - наголосили в CERT-UA.

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Основними завданнями навчань є підвищення можливостей реагування на кіберінциденти, розширення розуміння кібер-ризиків та пов'язаних з цим наслідків та забезпечення взаємодії серед міжнародних суб'єктів забезпечення кібербезпеки, особливо національних команд CERT. В навчаннях відпрацьовуються різні сценарії, що стосуються найбільш поширених типів кібератак. Крім того, були там й вправи із захисту критичних інфраструктур та складні загрози кібербезпеки, з якими можуть зіткнутися установи та організації.