Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки" (додається, для службового користування)", - йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного у дію цим Указом, Президент поклав на секретаря Ради національної безпеки та оборони України.