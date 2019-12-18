Кібербезпека і "Норманді": секретар РНБО зустрівся з Тейлором

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов обговорив з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором перспективні напрями співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

"Сьогодні кіберзагрози виходять на перший план, і всі країни мають бути готові протидіяти їм", - сказав секретар РНБО.

Сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі в контексті агресії проти України.

На зустрічі йшлося й про підсумки переговорів у "нормандському форматі".

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Тимчасовий повірений у справах США в Україні запевнив у незмінності підтримки України з боку США і висловив готовність і поглиблювати двосторонню співпрацю.

Фото: РНБО