Кібербезпека і "Норманді": секретар РНБО зустрівся з Тейлором
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Укрінформ
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов обговорив з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором перспективні напрями співробітництва.
Про це повідомляє пресслужба Радбезу.
"Сьогодні кіберзагрози виходять на перший план, і всі країни мають бути готові протидіяти їм", - сказав секретар РНБО.
Сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі в контексті агресії проти України.
На зустрічі йшлося й про підсумки переговорів у "нормандському форматі".
Тимчасовий повірений у справах США в Україні запевнив у незмінності підтримки України з боку США і висловив готовність і поглиблювати двосторонню співпрацю.
Фото: РНБО