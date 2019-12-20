Секретар РНБО і посол Швеції обговорили протидію кіберзагрозам

Секретар РНБО Олексій Данілов обговорив з Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом двосторонню співпрацю у сфері безпеки та протидії кібер- та інформаційним загрозам.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Тобіасом Тибергом. Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва у сфері безпеки та можливості його подальшого розширення”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Данілов підкреслив важливість розширення співпраці між двома державами, зокрема, у сфері протидії кібер- та інформаційним загрозам.

"Війна поступово буде переміщуватися у кіберпростір, кібернетична зброя стане головною зброєю, і ми маємо бути готові їй протистояти. Кібер- та інформаційна безпека - це наші ключові пріоритети", - цитує Данілова пресслужба. Він також додав, що в питанні протидії гібридній загрозі Україна та Швеція мають спільний безпековий інтерес.

Своєю чергою Тиберг відзначив позитивну динаміку двосторонньої співпраці, зокрема, у питаннях навчання українських військових у рамках канадської місії UNIFIER та надання експертної підтримки в рамках реформи Служби безпеки України. Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні також висловив думку, що перспективним для України та Швеції є розширення співпраці у сфері Військово-морських сил, оскільки Україна та Швеція - "морські держави, і методи й структури захисту у нас дещо схожі".

В повідомленні також зазначається, що сторони обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі, зокрема, в контексті нещодавніх переговорів у нормандському форматі за участю Президента України Володимира Зеленського. Секретар РНБО наголосив, що під час перемовин Президент України не пішов на жодні поступки і ніколи не перетне "червоні лінії", а для подальшого успіху "необхідний двосторонній рух".

Своєю чергою Тиберг запевнив у незмінній підтримці з боку Швеції територіальної цілісності та суверенітету України та висловив готовність надалі всебічно підтримувати Україну та розширювати двостороннє співробітництво.