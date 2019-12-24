Іспанці всиновили майже півтори тисячі дітей з України - посол

В Іспанії проживає близько півтори тисячі дітей з України, яких усиновили іспанські родини, але з 2012 року всиновлення, фактично, призупинено.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України в Королівстві Іспанія Анатолій Щерба.

«Станом на сьогодні на консульському обліку в Посольстві, Генеральному консульстві України в Барселоні та Консульстві України в Малазі перебуває близько 1500 неповнолітніх громадян України, які усиновлені іспанськими родинами», - поінформував посол.

За його словами, консульські працівники на регулярній основі здійснюють вибіркові відвідання таких родин, спілкуються з батьками та дітьми, що дає змогу побачити об’єктивну картину умов їхнього проживання, виховання та розвитку.

Дипломат уточнив, що іспанська сторона бере на себе певні зобов’язання при всиновленні та має надавати відповідні звіти в консульський підрозділ посольства.

Водночас, сказав Щерба, актуальним залишається питання приєднання України до Гаазької конвенції з питань міжнародного усиновлення 1993 року, що дасть змогу покращити механізм нагляду за всиновленими дітьми. Адже після здійснення процедури всиновлення акредитовані організації могли би забезпечувати контроль за своєчасним виконанням усиновителями взятих на себе зобов’язань.

За словами посла, неприєднання України до цієї конвенції, зокрема, стало однією з причин того, що з 2012 року, фактично, призупинено всиновлення українських дітей іспанськими родинами.