З наступного року підвищать соцдопомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

Для підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року підвищаться розміри державної соціальної допомоги.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook.

“З метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року підвищені розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку”, - повідомила Соколовська.

Окрім того, за її словами, збільшується і розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

Соколовська наголосила, що кошти на підвищення зазначених ініціатив уже закладені Міністерством соціальної політики у Державному бюджеті на 2020 рік, який нещодавно підтримала Верховна Рада.

Міністр нагадала, що в Мінсоцполітики “чітко налаштовані відходити від інтернатів і розвивати сімейні та наближені до сімейних форми виховання дітей”.

“Крім того, ми турбуємося про те, щоб в українців не було затримок із отриманням виплат, тому наше рішення дозволить кінцевим отримувачам швидше отримувати гроші. Якщо раніше більшість виплат йшла субвенцією із державного бюджету місцевим, то тепер фінансуватиметься напряму з бюджетної програми Мінсоцу”, - пояснила Соколовська.

Окрім того, вона наголосила, що ухвалене рішення уряду “гарантує, що не буде процедурних затримок на початку року”.

За її словами, спрощений механізм використання бюджетних коштів розроблено для виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю; грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та підтримки малих групових будинків.