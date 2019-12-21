Радник міністра соцполітики: 90% випускників інтернатів не готові до самостійного життя
Про це сказав радник міністра соціальної політики Леонід Лебедєв, інформує пресслужба Мінсоцполітики.
“Статистичні дані говорять, що 90% випускників інтернатних закладів не готові до самостійного життя у соціумі, 50% таких дітей схильні до насильства та правопорушень, а 23% взагалі можуть стати безхатченками”, - заявив Лебедєв.
За його словами, сьогодні в інтернатних закладах в Україні проживають майже 100 тисяч дітей, 92% із яких мають своїх біологічних батьків.
Лебедєв зауважив, що віддаючи дитину до інтернатного закладу, батьки щиро вважають, що роблять для своєї дитини краще.
“Але ні, не краще”, - наголосив він.
За словами радника міністра, кожна дитина повинна виховуватись і проживати в родині, бути повернутою до біологічної родини, бути усиновленою, або виховуватись в прийомній родині чи іншій формі наближеній до сімейної.