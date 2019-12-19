Гончарук та Соколовська відвідали два дитбудинки сімейного типу

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук разом з міністром соціальної політики Юлією Соколовською відвідали два дитячі будинки сімейного типу у день Святого Миколая.

Про це Гончарук повідомив у Facebook.

"В Україні понад 100 тисяч дітей живуть і навчаються в інтернатах. З них 6 тисяч — сироти. решта мають хоча б одного з батьків, які з різних причин вирішили віддати своїх дітей в інтернат. Так не має бути! Діти мають виховуватись у сім’ях чи в форматах, близьких до сімейних. У День Святого Миколая разом із міністром соціальної політики Юлією Соколовською прийшли в гості до дітей у два будинки сімейного типу", - написав Гончарук.

Він додав, що в одному будинку — сім‘я з восьми дітей, в іншому — із десяти.

"Батько Володимир в одній із сімей каже — у будинках сімейного типу мають жити не більше 12 дітей. Тільки так дитина може відчути любов і турботу, які їй може дати сім‘я. У цих сім‘ях немає своїх чи чужих дітей — їх всіх люблять однаково! Діти в будинках сімейного типу краще соціалізуються та готуються до самостійного життя", - зауважив Гончарук.

Олексій Гончарук відвідав будинки сімейного типу / Фото надані пресслужбою Кабінету міністрів України

Глава уряду повідомив, що вони разом з комп‘ютерною академією «Шаг» подарували дітям сертифікати на навчання з підвищення цифрової грамотності.

"Нове покоління — абсолютно нова реальність. Сучасні діти з малих років знають, як користуватися смартфонами та планшетами. Тому ми вирішили, що навчання у ІТ-напрямку — гарний старт для професійного бекграунда", - розповів Гончарук.

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Прем’єр-міністр наголосив, що діти — наше майбутнє і ми маємо зробити абсолютно все залежне від нас, щоб вони жили у достатку, у колі найрідніших людей.

Він додав, що у програмі діяльності уряду визначена ціль - за п’ять років значно зменшити кількість інтернатів в Україні та кількість дітей у них. Гончарук наголосив, що це абсолютно реалістичний план.

Як повідомлялося, 19 грудня християни східного обряду вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая, одного з найулюбленіших святих.