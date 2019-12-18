Зеленська організувала новорічний проєкт для соціально незахищених дітей у Домі з химерами

До дня Святого Миколая дружина Президента України Олена Зеленська організувала проєкт для соціально незахищених дітей. Дім з химерами на свята для них перетворився на «Дім таємничого М…».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Діти, позбавлені батьківської опіки, вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти загиблих військовослужбовців та діти з особливими потребами. Діти, дитинство яких, на жаль, не є безтурботним і безхмарним. Саме їм ми хотіли подарувати маленьке диво та створили для них цей благодійний проєкт", – зазначила перша леді.

Офіційна резиденція на деякий час стала казковою локацією, де розгортатиметься сюжет новорічного детектива. Запрошені діти не лише спостерігатимуть за подіями, які відбуватимуться в будівлі, а й стануть їх безпосередніми учасниками. Казка – не просто вистава, а постійний інтерактив, подорож кімнатами Дому з химерами, упродовж якої діти разом із головними героями виконують завдання, вирішують головоломки, шукають підказки та розкривають таємницю.

Дружина Президента зауважила, що цьогорічний проєкт – пілотний. «Ми ще тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подію традиційною та доступною для більшої кількості дітей», - додала вона.

За словами режисера проєкту Олени Коляденко, було бажання зробити щось нестандартне, незвичайне. «Це унікальний проєкт і унікальне місце. Адже Дім з химерами вже сам по собі – нереальний. Жанр детективу теж не випадковий. Насправді, задум дуже світлий та яскравий, а з першою леді легко працювати, вона надихає та не обмежує творчі ідеї. Тож зібрати команду однодумців було легко», – сказала вона.

Планується, що Дім з химерами відвідають понад 1 тис. дітей віком від 7 до 12 років, запросити яких допомагало Міністерство соціальної політики.

Фото пресслужба Президента