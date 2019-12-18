Діти "проголосували" у Раді за мир і щасливе майбутнє

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав з Днем святого Миколая дітей, які відвідали з екскурсією Верховну Раду і потрапили до сесійної зали.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні гості Верховної Ради України, я вас вітаю зі святом - їх буде зараз багато, вони будуть добрі, вони будуть теплі. Я дуже сподіваюся, що вони будуть мирні, і дуже сподіваюся, що у вас, у ваших близьких і у наших домівках буде тепло, затишно, комфортно, і, як і сьогодні, ви будете усміхатися", - сказав спікер.

Голова ВР побажав дітям, громадянам та народним депутатам миру.

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"Я хотів би запевнити, що і я особисто, і наші колеги будуть робити максимально для того, щоб це сталося, щоб в країні відбулися дійсно зміни, і щоб через рік ви знову прийшли до стін Верховної Ради, усміхалися, і ми з вами будемо говорити про ті всі позитивні зміни які відбулися у вашому житті", - зазначив Разумков.

Наприкінці зустрічі діти проголосували "за мир і щасливе майбутнє в Україні".