Разумков закликав депутатів переказати частину зарплат на допомогу онкохворим дітям

Разумков закликав депутатів переказати частину зарплат на допомогу онкохворим дітям

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів напередодні Дня святого Миколая перевести частину зарплати фонду "Таблеточки" - на допомогу онкохворим дітям.

Таку пропозицію спікер висловив, відкриваючи ранкове засідання парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиція від політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу", до якої звернувся фонд "Таблеточки": напередодні Дня святого Миколая допомогти онкохворим діткам, які сьогодні перебувають на лікуванні в Охматдиті. Однак, я думаю, що ...було б дуже правильно, якби це була ініціатива всього парламенту. Наприклад, перерахувати на підтримку дітей тисячу гривень від кожного народного депутата", - сказав Разумков і додав: "Давайте так: дві тисячі, і хто може - той більше".

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Спікер висловив сподівання, що всі підтримають пропозицію допомогти дітям.

Співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, у свою чергу, запропонувала, щоб на допомогу онкохворим дітям перераховувалися виплати на здійснення депутатських повноважень, яких депутатів позбавляють за прогули.

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