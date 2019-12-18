Разумков закликав депутатів переказати частину зарплат на допомогу онкохворим дітям

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів напередодні Дня святого Миколая перевести частину зарплати фонду "Таблеточки" - на допомогу онкохворим дітям.

Таку пропозицію спікер висловив, відкриваючи ранкове засідання парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиція від політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу", до якої звернувся фонд "Таблеточки": напередодні Дня святого Миколая допомогти онкохворим діткам, які сьогодні перебувають на лікуванні в Охматдиті. Однак, я думаю, що ...було б дуже правильно, якби це була ініціатива всього парламенту. Наприклад, перерахувати на підтримку дітей тисячу гривень від кожного народного депутата", - сказав Разумков і додав: "Давайте так: дві тисячі, і хто може - той більше".

Спікер висловив сподівання, що всі підтримають пропозицію допомогти дітям.

Співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, у свою чергу, запропонувала, щоб на допомогу онкохворим дітям перераховувалися виплати на здійснення депутатських повноважень, яких депутатів позбавляють за прогули.