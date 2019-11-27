Фонд “Таблеточки” зібрав понад 16 мільйонів на обладнання для Охматдиту

Фонд "Таблеточки" на благодійній вечері зібрав понад 16 млн грн на обладнання для лабораторії Національної спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це в середу повідомила засновник фонду Ольга Кудиненко на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора відбулася традиційна благодійна вечеря Tabletochki Giving Tuesday Dinner. На ній ми зібрали більш як 16 000 000 грн. На ці гроші ми купимо систему ідентифікації мікроорганізмів для лабораторії "Охматдиту", - повідомила вона.

Благодійна вечеря Tabletochki Giving Tuesday Dinner. Фото: Olya Kudinenko/Facebook

За словами Кудиненко, завдяки цьому 19 тисяч дітей отримуватимуть якісне і ефективне лікування щороку.

"Ми також зможемо купити додаткове обладнання для ефективного лікування дітей - ми визначимося, що це буде, найближчим часом. Цей вечір був надзвичайним за атмосферою і результатами. Чудовим для всіх. Я вдячна всім учасникам!" - додала засновник фонду.

Вона також окремо подякувала першій леді Олені Зеленській за те, що вона віддала для продажу на благодійному аукціоні “скандально відому» жовту сукню, в якій їздила в Японію.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Зеленська заявила, що вирішила віддати скандальну жовту сукню на благодійність. "Та сама жовта сукня, яку я вдягала на церемонію інтронізації японського імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner", - написала Зеленська в Instagram.

Після появи Зеленської в цій сукні на прийомі у японського імператора в соцмережах і ЗМІ поширювалася неперевірена інформація про те, що перша леді України була вдягнена в сукню нібито забороненого кольору. Це виявилося неправдою, а Укрінформ розвінчав міфи, якими обросла історія з сукнею.

Благодійний аукціон фонду «Таблеточки» відбувся 26 листопада в готелі Єлизавети Юрушевої у Києві.