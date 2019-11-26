Перша леді віддає на благодійність “японську” сукню, що наробила галасу

Перша леді віддає на благодійність “японську” сукню, що наробила галасу

Укрінформ
Дружина Президента Олена Зеленська вирішила віддати на благодійність скандальну жовту сукню, яку вона одягала під час візиту до Японії.

Про це вона повідомила в своєму Instagram.

“Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського Імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner", - написала Зеленська.

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Благодійний аукціон фонду відбудеться 26 листопада у готелі Єлизавети Юрушевої.

Нагадаємо, після появи Зеленської у цій сукні на прийомі у японського імператора соціальними мережами та ЗМІ поширювалася неперевірена інформація про те, що перша леді України була одягнена у плаття нібито забороненого кольору. Це виявилося неправдою, а Укрінформ розвінчав міфи, якими обросла історія із сукнею.

Фото: Олена Зеленська/instagram

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