5 міфів про “заборонену” сукню першої леді під час візиту до Японії

У вівторок соціальними мережами поширювалася неперевірена інформація про те, що перша леді України Олена Зеленська під час церемонії інтронізації Імператора Японії була одягнена у плаття нібито забороненого кольору. Проведу фактчекінг

1. Чи можна покладатися на інформацію в український Вікепедії як достовірне джерело?

У Вікіпедії є сторінка про заборонені кольори в історії Японії, які було дозволено використовувати виключно членам сім’ї імператора. Та заборона введена на початку 8 ст.

В українській Вікіпедії йдеться, про те, що заборона діє і по сьогодні й наведено 8 заборонених кольорів, серед яких і гарденійовий. Цю сторінку і використовували всі критики вбрання першої леді України.

Водночас, в японській Вікіпедії нічого не написано про те, що заборона, введена у 8 столітті, є дійсною зараз.

2. Який характер має “заборона” у сучасній Японії?

Жодної юридичної заборони на використання якихось кольорів на сучасному етапі в Японії немає. У відкритих джерелах я не знайшов жодного документа, яким би це передбачалося. Водночас, існує два кольори, які вважаються особливо складними у створенні. Йдеться про кольори на шовку, які можна отримати за конкретної традиційної технології з використанням конкретних речовин.

Водночас, можу припустити, якщо хтось спеціально замовить конкретному майстрові в Японії пошити такий самий одяг як в Імператора або членів імператорської родини, і спробує в ньому брати участь у церемонії інтронізації імператора, то представники Управління Імператорського двору (Кунайчо) зупинять його при вході.

3. Який дрес-код для відвідувачів церемонії інтронізації Імператора?

Інформацію про такий дрес-код можна знайти в офіційному виданні уряду Японії від 26 вересня 2019 року. Код вимагає від учасниць церемонії одягати «довге плаття, денне плаття, кімоно з білим коміром або подібні». Про кольори взагалі не йдеться. Водночас, дрес-код для імператора та його сина передбачає конкретний одяг з цими двома кольорами, ніби «забороненими» для інших.

4. Чи вбрання Олени Зеленської критикували в Японії?

До речі, самі японці після інтронізації Імператора не висловлювали жодної критики щодо плаття української першої леді. Водночас, вони критикували одяг дружини прем’єр-міністра Японії Шіндзо Абе Акіе, яка вдягла коротке плаття (по коліно).

5. Чи носять японці одяг жовтого кольору у повсякденному житті?

Японці спокійно носять у повсякденному житті одяг кольору плаття Олени Зеленської. Я сам вчора був у светрі подібного кольору, який купив у японському магазині UNIQLO, де продається недорогий одяг.

***

Між іншим, продивляючись інформацію в інтернеті з приводу “заборон”, знайшов, що у російському інтернет-сегменті, давно поширювався міф щодо так званої «заборони кольорів Японії». Наприклад:

Здається, українці за останні 5 з половиною років, мали вже усвідомити небезпеку необережного поширення фейків. Але, навіть, коли йдеться про неполітичні новини, завжди варто перевіряти перед тим, як ви поширюєте сумнівну інформацію.

Такаші Хірано, редактор Укрінформу

Фото: пресцентр ОП, сайт Japaaan