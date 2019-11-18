Зеленська розповіла, як пише сценарії для "Кварталу" і "працює" першою леді

Дружина Президента Олена Зеленська і далі пише сценарії для “Кварталу“ та вже визначилася з напрямками діяльності як першої леді.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу Vogue.

"Я пишу сценарії, як і раніше. Правда, тепер треба розподіляти свій день між Офісом Президента й "Кварталом" і дотримуватися таймінгу", - зазначила перша леді.

Зеленська зізналася, що не є публічною особою.

"Я непублічна особа. Але нові реалії диктують свої умови, і я намагаюся відповідати очікуванням. Не скажу, що публічність чи спілкування з пресою для мене стрес. Проте я краще почуваюся за лаштунками. Мій чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше у тіні", - сказала перша леді.

Водночас, за словами дружини Президента, вона знайшла для себе аргументи на користь публічності. За її словами, один з них — можливість привернути увагу людей до важливих соціальних питань.

"Я могла б жити звичним життям і надалі, відгородивши себе від проблем та інформаційних нападів, проте схотіла підтримати чоловіка: йому непросто на емоційному рівні і потрібна людина, яка буде поруч. Зокрема й фізично: наприклад, стояти пліч-о-пліч під час офіційних візитів, позуючи фотографам з усього світу, — й не зіпсувати кадр", - зазначила Зеленська.

Перша леді також зауважила, що аби визначитися з першочерговими задачами у новому статусі, у неї та команди пішло пів року. Програму ж багато в чому формувала суб’єктивно.

"Я виросла у Кривому Розі, живу в цій країні все життя і добре розумію, як багато у нас проблем. Але якщо буду братися за все, не вийде нічого, тому наша команда вирішила зосередитися на конкретних завданнях: здоров’я дітей, рівні можливості для всіх українців і культурна дипломатія", - заявила дружина Президента.

За словами першої леді, свої публічні виходи вона розцінює як можливість розповісти про країну та про українських дизайнерів.

"Приємно, коли у Нью-Йорку чи Парижі у мене запитують, хто дизайнер мого костюма. А мене запитують. І не так цікаво було б назвати західний бренд, який там і так відомий, — як приємно відкривати світові українських дизайнерів", - відзначила перша леді.

Фото: Vogue