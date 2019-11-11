Олена Зеленська з'явиться на трьох обкладинках грудневого Vogue

У грудневому номері українське видання журналу Vogue представляє масштабний проєкт з Оленою Зеленською, першою леді країни.

Про це повідомляє Vogue UA.

"Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб висвітлити різні грані її особистості. Перший варіант — це стриманий офіційний портрет. Другий — Олена разом з родиною, і у колі найближчих людей вона інша, зворушлива й безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку — вродливу й чарівну. Ми прагнули гранично чесної і щирої історії, тому для роботи над проектом запросили голландського фотографа Пола Беллаарта — його майже документальний стиль дав змогу показати першу леді максимально правдиво, такою, якою вона є насправді", — коментує головний редактор Vogue UA Пилип Власов.

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Фотосесія за участі міжнародної знімальної групи втілилася у широкоформатну журнальну історію, в якій героїня розповідає про життя у новому статусі, нові обов’язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії.

Повідомляється також, що грудневий номер Vogue UA надійде у продаж 18 листопада.